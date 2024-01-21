الخضر يستأنفون اليوم وحصة استرجاع للعناصر الأساسية

تعود مساء اليوم الأحد، العناصر الوطنية، إلى أجواء التدريبات تحضيرا لمباراة الجولة الـ 3 والأخيرة، لدور مجموعات “كان” كوت ديفوار، أمام موريتانيا.

وستلعب مواجهة الخضر أمام موريتانيا، هذا الثلاثاء، بملعب “السلام” ببواكي، بداية من الساعة 21:00 بتوقيت الجزائر (20:00 بتوقيت ساحل العاج).

وستنطلق التدريبات، في حدود الساعة 17:30 بتوقيت كوت ديفوار. بملعب “الثانوية الكلاسيكية”، وستعرف برمجة حصة استرجاع للاعبين الذين شاركوا أساسيين أمس أمام بوركينافاسو.

بينما سيتدرب البقية بشكل عادي، وفقا للبرنامج الذي أعده الناخب الوطني جمال بلماضي، تحسبا لختام دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.