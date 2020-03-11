الخضر يستضيفون منتخب زيمبابوي بدون جمهور

راسلت “الفاف”، بشكل رسمي الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، قصد إشعارها برمجة مباراة المنتخب الوطني، أمام نظيره الزيمبابوي، بدون جمهور.

وكشف مصدر الإتحاد الجزائري لكرة القدم، أن المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني، بنظيره الزيمبابوي، ستجرى يوم 26 مارس المقبل.

وأضاف ذات المصدر، أن “الفاف” قررت بشكل رسمي إجراء هذه اللمبالراة بدون جمهور، وراسلت الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، لإشعاره بهذا القرار، كإجراء احترازي، ضد إنتشار فيروس كورونا.

يذكر أن المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني، بنظيره الزيمبابوي، بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة، تدخل ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.