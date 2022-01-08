الخضر يستعدون للتنقل إلى دوالا الكاميرونية

تواجد وفد المنتخب الوطني في مطار الدوحة القطرية قبل ساعات من التنقل إلى دوالا الكاميرونية. ونشر مدافع “الخضر” عبد القادر بدران على صفحته الرسمية على “انستغرام” صورة له رفقة كل من بلايلي وحلايمية وبن العمري. يشير فيها إلى استعداده وزملائه للسفرية الإفريقية.

كما وضع بدران “إيموجي” لطائرة النقل وسط إبتسامة عريضة للاعبي الخضر.

طالع أيضا:

ويشرع الخضر في الحصة التدريبية الأولى لنهار اليوم بداية من الساعة الثانية بتوقيت الدوحة القطرية، فيما ستنطلق الحصة الثانية بداية من السادسة مساءً بتوقيت قطر.

وحسب المكلّف بالإعلام في بيت الفاف صالح عبود باي “بلماضي فضّل التدرّب في الوقت نفسه تقريبا.حتى يتسنّى للاعبين التعوّد على نفس الظروف”.

كما أشار عبود إلى حالة المهاجم سفيان فيغولي الذي قال عنه “فيغولي جاهز وسيندمج في المجموعة وفي حالة تدرّبه اليوم وحيدا. سيكون حاضرا مع المجموعة في الحصة التدريبية الأولى بدوالا”.

و ردّ عبود على إشاعات معاناة بعض لاعبي الخضر من كورونا “سمعت البعض يقول أن بلقبلة وبلعمري وتاهرات. مصابون بكورونا. أفنّد ذلك اللاعبون تدرّبوا بشكل عادي”. وأضاف ” نتائج pcr ننتظرها مساء اليوم قبل التنقل غدا إلى دوالا”.

وعين الاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف” الحكم الدولي الجزائري “مصطفى غربال” لادارة المواجهة الافتتاحية للكان.

الحساب الرسمي لقناة “بيين سبورتس” القطرية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كشف عن إدارة غربال للقاء بمُساعدة مقران قوراري وعبد الحق ايتشعلي.

حيث كتب:”عـــاجل.. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعين ثلاثي تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال لإدارة مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا بين الكاميرون وبوركينا فاسو”.

وتلعب المواجهة الافتتاحية يوم الأحد المُقبل لحساب الجولة الأولى من المجموعة A لمنافسة كأس أمم إفريقيا.