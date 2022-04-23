الخضر يستقبلون أوغندا بملعب 5 جويلية في هذه الحالة

قال مصدر من “الفاف” أن قرار استقبال الخضر للمنافسين في تصفيات كأس أمم افريقيا المقبلة بالملعب الجديد بوهران. يبقى مرهونا بموافقة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”.

وقال أنه في حالة تعذّر ذلك. سيتم استقبال المنافس أوغندا بملعب 5 جويلية الأولمبي المؤهل رغم بعض التحفظات.

كما استبعد العودة إلى ملعب مصطفى تشاكر بالنظر إلى البيان الأخير للإتحاد الجزائري لكرة القدم.

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