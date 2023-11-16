الخضر يستهدفون الفوز أمام الصومال في افتتاح تصفيات مونديال 2026

يفتتح المنتخب الوطني، اليوم الخميس، مشواره ضمن تصفيات كأس العالم 2026، بمواجهة الضيف منتخب الصومال، برسم الجولة الأولى.

ويستهدف رفقاء القائد رياض محرز، لتحقيق الفوز، وحصد أول ثلاثة نقاط لهم في هذه التصفيات، خلال هذه المباراة، التي تبدو سهلة على الورق.

وستكون العناصر الوطنية، مدعومة بجماهيرها العريضة أمام المنتخب الصومالي، الذي أكد مدربه سعيهم لتحقيق المفاجأة أمام الخضر.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني والصومال، المقررة اليوم بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، ستعلب على الساعة 17.00 مساءً، وتكون منقولة على المباشر عبر التلفزيون العمومي الجزائري.