الخضر يستهدفون الفوز أمام غينيا الاستوائية في افتتاح تصفيات “كان 2025”

يواجه المنتخب الوطني، سهرة اليوم الخميس، منتخب غينيا الاستوائية. برسم الجولة الاولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ويسعى المدرب فلاديمير بيتكوفيتش. وأشباله لتحقيق الفوز في هذا اللقاء. وتسجيل انطلاقة قوية في هذه التصفيات.

ويعول الناخب الوطني، على جاهزية، وعزيمة رفقاء القائد رياض محرز، لتحقيق هدفهم في ضمان أول ثلاثة نقاط لهم في هذه التصفيات.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني، ونظيره من غينيا الاستوائية، مقررة شهرة اليوم الخميس، بملعب “ميلود هدفي” انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا.