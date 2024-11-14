الخضر يستهدفون مواصلة نتائجهم الإيجابية في مواجهة غينيا الاستوائية

يخوض المنتخب الوطني، اليوم الخميس، مباراة الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، بمواجهة مضيفهم منتخب غينيا الإستوائية.

ويستهدف المنتخب الوطني، في هذه المواجهة، العودة بنتيجة ايجابية، من أجل المحافظة على سلسلة اللاهزيمة.

ويعول الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، على جاهزية، وخبرة، رفقاء القائد رياض محرز، لانهاء مرحلة التصفيات بالعلامة الكاملة.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني، ضد نظيره من غينيا الاستوائية، مقررة اليومالخميس، انطلاقا من الساعة الثانية زوالا، بملعب “مالابو”.