“الخضر” يستهدفون نقاط الأردن لإنعاش آمال التأهل

يخوض المنتخب الوطني الجزائري، فجر يوم غدٍ الثلاثاء، مواجهة حاسمة في مونديال 2026، حينما يلاقي نظيره الأردني، برسم الجولة الـ 2 من المجموعة الـ 10.

ويدخل “الخضر” مواجهة “النشامى” المقررة على ملعب “باي بال بارك”. بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بداية من الساعة 04:00 صباحا بتوقيت الجزائر. بنية الفوز لا غير من أجل احياء آمالهم في بلوغ الدور الثاني. وكان رفقاء رياض محرز، قد دشنوا المحفل العالمي. بهزيمة قاسية استقرت على ثلاثية نظيفة أمام حامل اللقب الأرجنتين، ما يجعلهم أمام حتمية الفوز أمام الأردن لتفادى الخروج المبكر من المونديال.

ولا يختلف الأمر بالنسبة للمنتخب الأردني، الذي انهزم بدوره في جولة الافتتاح أمام النمسا، بنتيجة 3-1، ما يجعل موقعة فجر غدٍ حاسمة للطرفين.

بيتكوفيتش يجدد الثقة في زيدان وعودة مرتقبة لمحرز

من الناحية الفنية، يتجه الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، نحو تجديد الثقة في الحارس لوكا زيدان، للمشاركة أساسيا في مواجهة الأردن.

ورغم الانتقادات التي لاحقت حامي عرين غرناطة الاسباني، بعد “هاتريك” ليونيل ميسي. إلا أن مدرب “الخضر” أشاد بحارسه، ما يعكس نيته في إبقاءه أساسيا أمام “النشامى”.

بينما قد تعرف التشكيلة بعد التغييرات، وذلك على مستوى الخطوط الثلاثة. ولعل أبرزها عودة زروقي إلى الوسط، ومحرز لقيادة الهجوم بدلا من حاج موسى، إلى جانب إمكانية اشراك عبادة أساسيا، بعد الأداء الباهت لبن سبعيني، في لقاء الأرجنتين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور