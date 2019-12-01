الخضر يسقطون بثنائية أمام المغرب في دورة “لوناف”

انهزم المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، اليوم الأحد، أمام نظيره المغربي بـ2-1، في المباراة التي جمعتهما لحساب دورة اتحاد شمال إفريقيا، الجارية بتونس.

وجاءت هذه الهزيمة، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين لحساب المباراة الرابعة والأخيرة، من الدورة الودية لإتحاد شمال إفريقيا.

وتعد هذه الهزيمة، هي الثانية على التوالي، للمنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، في هذه الدورة، بعد تلك التي تلقاها أمام نظيره المصري.

يذكر أن المنختب الوطني، يملك في رصيده 6 نقاط، بتحقيقه لفوزين في أول مبارتين له من هذه الدورة، أمام منتخبي تونس، وبوركينا فاسو.