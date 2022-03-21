الخضر يشدون الرحال إلى غينيا الاستوائية

تنقل تعداد المنتخب الوطني اليوم الإثنين، إلى غينيا الاستوائية، لمباشرة تربصهم التحضيري، استعدادا لمواجهتي السد أمام الكاميرون.

واجتمع لاعبو المنتخب الوطني، صباح اليوم بمطار فرنسا، تحسبا لتنقلهم مباشرة إلى غينيا الإستوائية.

والتقى لاعبونا المحترفون على غرار بن ناصر، بلفوضيل، قديورة، زروقي، ورشيد غزال، بمطار باريس، للتوجه إلى تربص الخضر.

يذكر أن المنتخب الوطني سيخوض تربصا مصغرا بغينيا الإستوائية انطلاقا من اليوم الإثنين، قبل تنقلهم إلى دوالا الكاميرونية لمواجهة الأسود الغير مروضة.