“الخضر” يشدون الرحال إلى “لشبونة” 

شدّت عناصر المنتخب الوطني، ظهيرة اليوم الثلاثاء، الرحال لمدينة “لشبونة” إستعدادا للمواجهة المُرتقبة وديا، أمام البرتغال، سهرة بعد غد الخميس.

وفضل زملاء، محرز التوجه بصفة مُباشرة صوب القاعة الشرفية، لمطار هواري بومدين، دون الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، ماعدا بلخيثر.

ورغم سعي، العربي هلال سوداني لإضفاء بعض الحيوية على المجموعة، إلا أن مُحاربي الصحراء ظهروا بأنهم ليسوا في أحسن أحوالهم.

وسيكون الموعد المُرتقب لـ”الخضر” أمام “السيليساو” بمثابة الفُرصة الأخيرة، لطاقم، رابح ماجر، المُهدد بالإقالة في أي لحظة من المكتب الفيدرالي.