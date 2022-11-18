“الخضر” يشدون الرحال اليوم إلى مالمو السويدية

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن مغادرة الخضر أرض الوطن صبيحة اليوم من الساعة الثامنة صباحا. باتجاه مالمو السويدية لمواجه المنتخب المحلي.

كما قالت أنه من المنتظر أن يصل وفد المنتخب الوطني في حدود التاسعة ونصف بالتوقيت المحلي، في حين ستبرمج منطقة مختلطة على الساعة السادسة و 45 دقيقة.

و أضافت أن رياض محرز و رفاقئه سيجرون أول حصة تدريبية بمالمو السويدية في حدود الساعة السابعة مساءا.

يذكر. أن الناخب الوطني جمال بلماضي عاين مباراة السويد و المكسيك الودية اثناء رحلته من وهران إلى الجزائر العاصمة، بحكم أن ضيق الوقت. حسبما أعلنت عنه الفاف.

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