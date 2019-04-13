«الخضر» يصطدمون بالسنغال وكينيا وتنزانيا في نهائيات كأس أمم إفريقيا

القرعة تجنب المحاربين مواجهة منتخب عربي في المجموعة الثالثة

سيصطدم المنتخب الوطني الجزائري بمنتخبات السنغال، كينيا وتنزانيا في الدور الأول من نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة في مصر في الفترة الممتدة من 21 جوان إلى 19 جويلية المقبلين.

حيث كانت قرعة المحفل الكروي القاري التي أقيمت، أمس، بمنطقة الأهرامات بمصر، رحيمة بالخضر بعدما أوقعتهم في المجموعة الثالثة.

التي سيكون فيها أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي في طريق مفتوح، على الورق، لبلوغ الدور ثمن النهائي، فباستثناء منتخب السنغال.

المصنف الأول إفريقيا و23 عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الذي سيكون منافسا صعبا وشرسا، ستكون المهمة أسهل، نوعا ما، أمام منتخبي كينيا وتنزانيا.

خصوصا أن نظام البطولة الجديد، التي ستقام لأول مرة بـ24 منتخبا، ينص على تأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة.

إضافة إلى أربعة أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث من المجموعات الست، مما يجعل حظوظ كتيبة محاربي الصحراء كبيرة جدا لحجز مقعدهم في الدور الثاني.

أين يتوقع أن ينحصر التنافس بين الخضر والسنغال على احتلال صدارة المجموعة، مما يسهل مهمتهما في الدور ثمن النهائي.

وفي بقية المجموعات أوقعت القرعة البلد المنظم، مصر، في مواجهة منتخبات الكونغو الديمقراطية، أوغندا وزيمبابوي في المجموعة الأولى.

أما المجموعة الثانية فضمت كلا من نيجيريا، غينيا، مدغشقر وبورندي، بينما تتشكل المجموعة الرابعة من المغرب، كوت ديفوار، جنوب إفريقيا وناميبيا.

على أن تتنافس منتخبات تونس، مالي، موريتانيا وأنغولا في المجموعة الخامسة. إلى ذلك تتكون المجموعة السادسة والأخيرة من حامل اللقب الكاميرون، غانا، البنين وغينيا بيساو.