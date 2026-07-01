“الخضر” يصلون “فانكوفر” تحسبا لمواجهة سويسرا

وصل المنتخب الوطني، مساء أمس الثلاثاء، إلى مدينة “فانكوفر” الكندية، أين سيخوض مباراة الدور الـ 32 من نهائيات كأس العالم 2026 أمام سويسرا.

وستُقام مواجهة “الخضر” وسويسرا، على أرضية ميدان ملعب “بي سي بليس” فجر هذا الجمعة، بتوقيت الجزائر.

وبعد قرابة 3 أسابيع في مدينة “كانساس سيتي” الأمريكية، غادرت أمس، تشكيلة “الخضر” نحو كندا تحسبا لخوض لقاء الدور الـ 32 من المونديال.

وحطت الطائرة الخاصة التي أقلّت بعثة المنتخب الوطني. بمطار “فانكوفر” على الساعة 19:15 بالتوقيت المحلي (03:15 صباحا بتوقيت الجزائر).

وكانت الجالية الجزائرية كعادتها، حاضرة لاستقبال “المحاربين” مثلما يحدث أينما حل وارتحل المنتخب الوطني. وفور وصولهم، توجّه رفقاء رياض محرز مباشرة إلى مقر إقامتهم. وكلهم تركيز وعزم على الإطاحة بسويسرا ومواصلة الحلم العالمي.

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