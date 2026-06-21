“الخضر” يصلون كاليفورنيا.. ويدخلون أجواء موقعة الأردن

حطّت بعثة المنتخب الوطني، مساء أمس السبت، الرحال بولاية كاليفورنيا الأمريكية، تحسبا لمواجهة منتخب الأردن، فجر هذا الثلاثاء، في ثاني جولات نهائيات كأس العالم 2026.

ووصلت الطائرة الخاصة التي أقلت رفقاء رياض محرز، إلى مطار “سان خوسيه الدولي” في حدود الساعة 19:00 مساء، الساعة 03:00 صباحا من يوم الأحد بتوقيت الجزائر.

وبعد عدة أيام من التحضيرات بمدينة “لورانس” بكانساس، توجه “الخضر” إلى كاليفورنيا. وكلهم عزم على تدارك هزيمة الجولة الافتتاحية أمام الأرجنتين، وتحقيق انتصار يحيي آمالهم في بلوغ الدور الثاني من المونديال.

وتسود حالة من التفاؤل بين لاعبي المنتخب الوطني، قبل الموقعة الحاسمة أمام الأردن. المقرر غدا الاثنين 22 جوان على الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي، الموافق للثلاثاء 23 جوان على الساعة 04:00 صباحًا بتوقيت الجزائر.

ووجدت العناصر الوطنية، لدى وصولها إلى ولاية كاليفورنيا، وبالضبط إلى مدينة سان خوسيه، عدد معتبر من الجماهير الجزائرية التي سبقتهم إلى هناك.

ومن المرتقب أن يخوض المنتخب الوطني، مساء اليوم الأحد بداية من الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي. أول وآخر حصة تدريبية بكاليفورنيا، وذلك، على أرضية ملعب “بايبال بارك”، قبل مواجهة الأردن.

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