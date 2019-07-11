“الخضر” يصلون ملعب “السويس” ويجدون مُفاجأة في إنتظارهم!

وصل “الخضر” منذ لحظات الى ملعب “السويس”، ليجدوا مفاجأة سارة في إنتظارهم، متمثلة في حضور مُحترم جدا لأنصارهم في المُدرجات.

وقامت عناصر المنتخب بإلتقاط العديد من الصور والفيديوهات لتخليد هذه اللحظة، وهذا في إنتظار دخول بقية الجماهير عند إنطلاق المُباراة.

وسينطلق اللقاء بعد أقل من ساعة ونصف من الآن بين مُحاربي الصحراء وكوت ديفوار، في إطار الدور ربع النهائي للكان.

يُذكر بأن “الأفناك” وفي حالة تمكنهم من تجاوز عقبة “الفيلة”، فإنهم سيجدون في طريقهم “النسور الممتازة” النيجيرية في المُربع الذهبي.