الخضر يضعون اللمسات الأخيرة قبل موقعة غينيا

أجرى المنتخب الوطني الجزائري، مساء اليوم الأحد، حصته التدريبية الأخيرة بمدينة الدار البيضاء المغربية، تحسبًا للمواجهة المنتظرة أمام منتخب غينيا غدًا الاثنين.

لحساب الجولة الثامنة من تصفيات المجموعة السابعة، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

الحصة جرت في أجواء جدية وحماسية، حيث ركّز الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش على ضبط الجوانب التكتيكية وتجهيز التشكيلة الأساسية التي ستخوض اللقاء.

كما شهدت التدريبات انسجامًا واضحًا بين اللاعبين، وسط روح جماعية عالية وإصرار على تحقيق الفوز.

الخضر يدخلون هذه المواجهة بنية الثأر من هزيمة الذهاب، وتعزيز صدارتهم للمجموعة السابعة، ببلوغ النقطة 21، في خطوة جديدة نحو حجز بطاقة العبور إلى المونديال.

للإشارة، سيحتضن ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، مواجهة غينيا و المنتخب الوطني، بداية من الساعة الخامسة مساءً.