الخضر يطمحون للوصول إلى 23 مباراة دون هزيمة

يحتضن ملعب “هيرو ستاديوم” بالعاصمة الزامبية لوزاكا أمسية اليوم الخميس مباراة الخضر أمام منتخب زيمبابوي في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021.

وفي غياب عدة لاعبين يتواجد المنتخب الجزائري منذ يوم الثلاثاء بالعاصمة لوزاكا وكله عزيمة للعودة بنتيجة إيجابية أمام تشكيلة “شيبولوبولو” التي تسعى من جهتها الى التدارك من أجل الظفر بورقة التأهل الى نهائيات كأس إفريقيا بالكاميرون.

وفي حال تحقيق الفوز في مباراة اليوم فإن المنتخب الوطني سيصل إلى المباراة الـ23 على التوالي دون هزيمة.

وسبق للمنتخب الوطني وأن ضمن تأهله إلى نهائيات كاس أمم إفريقيا 2023 شهر نوفمبر الماضي، في حين يلعب منتخب زامبيا (3 نقاط) ورقته الاخيرة من أجل التأهل في مجموعة تضم ايضا زيمبابوي (5 نقاط) و بوتسوانا (4 نقاط).