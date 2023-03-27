الخضر يطيحون بالنيجر ويتأهلون رسميا إلى “كان” 2023

حجز المنتخب الوطني، رسميا مقعدا في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، بعد تحقيقه فوزا جديدا مساء اليوم الاثنين على نظيره من النيجر بهدف مقابل صفر.

وفاز أشبال بلماضي. بهدف بغداد بونجاح. الذي سجله مطلع الشوط الأول. ولم تحمل المرحلة الثانية أي جديد من حيث النتيجة. رغم تسجيل الخضر هدفين عن طريق المتألق شعيبي رفضهما حكم اللقاء.

ليخطف بذلك المحاربون تأهلا مستحقا إلى “كان” 2023 المرتقب إجراؤها بـ “كوت ديفوار” قبل جولتين عن ختام المجموعات. بتحقيقهم 4 انتصارات في 4 جولات، وبرصيد 12 نقطة في صدارة المجموعة السادسة.