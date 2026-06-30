“الخضر” يطيرون اليوم إلى كندا.. وعمورة تحت المجهر

يرتقب أن تغادر تشكيلة المنتخب الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، مدينة “كانساس سيتي” الأمريكية، باتجاه ” فانكوفر” الكندية، تحسبا لمواجهة سويسرا في الدور الـ 32 من نهائيات كأس العالم 2026.

وعاد رفقاء القائد رياض محرز، أمس الاثنين، إلى أجواء التدريبات بعد استفادتهم من يوم راحة الأحد. عقب ضمان التأهل إلى الدور الثاني من المونديال ضمن أفضل الثوالث من هزيمة وفوز وتعادل.

وجرت حصة الاستئناف بملعب “روك تشوك بارك” التابع لجامعة كانساس بمدينة لورانس الأمريكية. وخصصها الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، للعمل الفني والتكتيكي.

وشهدت الحصة مشاركة جميع اللاعبين، باستثناء محمد الأمين عمورة. الذي اكتفى ببرنامج تدريبي فردي، ما يجعل لحاقه بمواجهة سويسرا، محل شك، وهو الذي غاب عن لقاءي الأردن والنمسا في دور المجموعات بداعي الإصابة.

وسيخوض المنتخب الوطني صبيحة اليوم الثلاثاء، ثاني حصصه التدريبية في مدينة “كانساس”. قبل السفر مساء ً إلى مدينة “فانكوفر” الكندية، التي ستحتضن مواجهة سويسرا، المقررة فجر الجمعة.

وتأمل العناصر الوطنية في تحقيق أفضل إنجاز في تاريخ مشاركات الجزائر في كأس العالم، على اعتبار أن تجاوز سويسرا وبلوغ الدور ثمن النهائي في نسخة 2026 سيكون أكثر صعوبة من إنجاز 2014. بعدما أصبح التأهل من دور المجموعات يقود إلى الدور الـ 32 قبل بلوغ ثمن النهائي. في ظل رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48.

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