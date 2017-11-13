سيعود المنتخب الوطني إلى ملعب “5 جويلية”، بمناسبة المواجهة الودية أمام منتخب إفريقيا الوسطى، بعد غيابه عن هذا الملعب لعامين.

وتعود آخر مبارة خاضها الخضر، بـ”5 جويلية” إلى شهر أكتوبر2015، خلال وديتهم أمام السينغال، والتي انتهت بـ1-0 لصالح رفقاء براهيمي.

الناخب الوطني رابح ماجر وأشباله، سيعودون للقاء الجمهور العاصمي في ظروف صعبة، بعد إقصائهم من تصفيات كأس العالم.

وهو ما يضعهم أمام حتمية تحقيق الفوز في هذا اللقاء، لتجنب غضب أنصار ملعب “5 جويلية”، المعروفين بحماسهم الشديد.

من جهة أخرى سيدشن الخضر سهرت الثلاثاء، ملعب “5 جويلية”، بعد أن تم غلقه لـ45 يوما، لإعادة تهيئة أرضيته.