الخضر يعودون إلى مصر بعد 10 سنوات عن أحداث القاهرة

إختارت اللجنة التنفيدية للإتحاد الإفريقي لكرة القدم دولة مصر العربية لإحتضان منافسة كأس أمم إفريقيا 2019 خلفا للكاميرون.

وسيعود المنتخب الجزائري إلى مصر الشقيقة بعد 10 سنوات، من الأحداث المؤسفة التي عرفتها مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره المصري بالقاهرة، في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2010، التي إحتضنتها جنوب إفريقيا حيث تعرضت حافلة المنتخب الوطني للرشق بالحجارة في طريقها إلى ملعب القاهرة الدولي شهر نوفمبر من عام 2009.

وإنتهت المباراة بتفوق المنتخب المصري بنتيجة 2-0، ليتساوى المنتخبان في عدد النقاط، ليلجأ الطرفان لمباراة فاصلة بملعب أم درمان بالسودان، والتي عرفت تأهل المنتخب الوطني بهدف عنتر يحيى الشهير.