الخضر يعودون بفوز ثمين من ليبيريا ويتصدرون المجموعة الخامسة

تمكن المنتخب الوطني، اليوم الثلاثاء، من العودة بفوز ثمين، من ليبيريا، بثلاثة أهداف دون مقابل. في إطار مواجهة الجولة الثانية، للمجموعة الخامسة، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وإنتهت المباراة التي احتضنها ملعب“سامويل كانيون” بالعاصمة الليبيرية مونروفيا. بفوز الخضر أمام ليبيريا، بنتيجة 3 أهداف دون مقابل.

وافتتح المهاجم، أمين غويري، باب التسجيل، للمنتخب الوطني، في الدقيقة 17 من الشوط الأول.

ليضيف زميله، آدم زرقان الهدف الثاني، في الدقيقة 25 من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 79 من الشوط الثاني، تمكن البديل، بغداد بونجاح، من تسجيل الهدف الثالث للخضر.

وبذلك، يتصدر المنتخب الوطني، المجموعة الخامسة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، برصيد 6 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني، منتخب توغو. بعد تحقيق فوزين متتاليين، أمام كل من غينيا الاستوائية، بثنائية نظيفة، و ليبيريا بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسيواجه الخضر، في إطار الجولة الثالثة، للتصفيات ذاتها، منتخب توغو، بتاريخ 11 أكتوبر المقبل.