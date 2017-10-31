كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم أن المنتخب الوطني سيواجه منتخب “جمهورية إفريقيا الوسطى” يوم 14 نوفمبر في مباراة ودية.

وجاء في ذات البيان أن الخضر سيعودون لملعب 5 جويلية الأولمبي أين ستجرى المباراة في حدود الساعة 19.30.

ويأتي هذا بعد إقصاء المنتخب الوطني من تصفيات مونديال روسيا حيث سيخوضون آخر مباراة ضد المنتخب النيجيري يوم 10 نومفبر المقبل.

وبهذا ستكون بداية “الجيل الجديد” للمنتخب الوطني تحت قيادة رابح ماجر من “دار الشرع”.

يذكر أن آخر مباراة لرفقاء براهيمي في هذا الملعب كانت ضد السنيغال في أكتوبر 2015.