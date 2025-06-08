“الخضر” يغادرون إلى ستوكهولم تحسبا لمواجهة السويد

غادر ظهر اليوم الأحد، لاعبو المنتخب الوطني، أرض الوطن في رحلة خاصة، باتجاه “ستوكهولم” تحسبا للودية التي ستجمعهم بمنتخب السويد.

ويلتقي “الخضر” رفقاء الغائب بسبب الإصابة، أليكسندر إيزاك، بعد غدٍ الثلاثاء، في ثاني محطة ودية، ضمن تربص جوان الجاري، بعد الأولى الذي فاز بها المنتخب الخميس الماضي، بثنائية نظيفة أمام رواندا.

وقبل سفرية ستوكهولم، أجرت العناصر الوطنية، صبيحة اليوم الأحد، حصة تدريبية، هي الأخيرة، قبل الحصة المرتقبة غدا بملعب المباراة. والتي سيخصصها بيتكوفيتش. لوضع اللمسات الأخيرة حول الخطة والتشكيلة التي سيدخل بها لقاء السويد.