“الخضر” يغادرون اليوم إلى السويد

يرتقب أن تغادر ظُهر اليوم الأحد، عناصر المنتخب الوطني، أرض الوطن، باتجاه العاصمة السويدية “ستوكهولم” تحسبا لمواجهة المنتخب المحلي وديا.

ويلاقي “الخضر” منتخب السويد، بعد غدٍ الثلاثاء، في ثاني محطة ودية خلال شهر جوان الجاري، بعد الأولى التي فاز بها المنتخب الوطني، الخميس الماضي. أمام نظيره الرواندي، بثنائية نظيفة، بملعب الشهيد “مصطفى تشاكر”.

وأنهى أمس السبت، رفقاء القائد رياض محرز، تحضيراتهم بالجزائر، بخوض آخر حصة تدريبية بمركز بسيدي موسى.

وركز الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، في آخر حصة على الجانبين التقني والتكتيكي، وسط تركيز عالي من اللاعبين.

ومن المرتقب أن يغادر “الخضر” بعد ظهر اليوم الأحد إلى العاصمة السويدية عبر رحلة خاصة، لمواصلة التحضيرات لودية الثلاثاء.