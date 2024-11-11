“الخضر” يغادرون ظهر غدٍ الثلاثاء إلى مالابو

يرتقب أن تغادر غدا الثلاثاء، تشكيلة المنتخب الوطني، نحو مدينة “مالابو” بغينيا الاستوائية، تحسبا لملاقاة منتخب هذا الأخير.

وسيخوض رفقاء رياض محرز، مساء اليوم الاثنين، أول حصة تدريبية في تربص سيدي موسى، على أن يجروا صبيحة الغد ثاني وآخر حصة قبل السفر إلى مالابو.

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني، بأن سفرية “الخضر” إلى مالابو، ستنطلق غدا الثلاثاء. بداية من الساعة 14:30.

ويلتقي “الخضر” بغينيا الاستوائية، يوم الخميس المقبل، 14 نوفمبر الجاري، برسم الجولة الـ 5 من تصفيات “كان” 2025، قبل استقبال ليبيريا، في الـ 17 من الشهر ذاته.

ومعلوم أن المنتخب الوطني، حسم تأهله مسبقا إلى المحفل القاري، عن المجموعة الخامسة، بعد تحقيقه لـ 4 انتصارات كاملة.