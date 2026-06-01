“الخضر” يغادرون عصر اليوم إلى “روتردام” الهولندية

تُغادر بعثة المنتخب الوطني، عصر اليوم الاثنين، أرض الوطن باتجاه مدينة روتردام الهولندية، وذلك تحسبا لملاقاة منتخب “الطاحونات” وديا.

ويواجه “الخضر” منتخب هولندا، هذا الأربعاء، في أول محطة ودية تحسبا للمشاركة في كأس العالم 2026، قبل التوجه إلى مدينة كينساس الأمريكية لمواصلة التحضيرات. وخوض ثاني وآخر لقاء ودي يوم الـ 10 جوان الجاري، أمام بوليفيا.

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني، أن العناصر الوطنية. ستغادر أرض الوطن باتجاه هولندا، مساء اليوم على الساعة 16:00. في رحلة خاصة عبر طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.

ومن المرتقب أن يجري رفقاء القائد رياض محرز. حصة تدريبية فور وصولهم إلى هولندا حصة تدريبية خفيفة تخصص بدرجة أولى للاسترجاع من ارهاق السفرية. قبل خوض حصة رئيسية ليلة المباراة.

وكان “الخضر” قد اختتموا تربصهم بالعاصمة، بإجراء حصة تدريبية مفتوحة أمام الجماهير بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، أمس الأحد، بعد قرابة أسبوع من العمل الجدي بمركز سيدي موسى.

وتكتسي ودية هولندا أهمية كبيرة بالنسبة للناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش. الذي يسعى للوقوف على جاهزية لاعبيه الفنية والبدنية. قبل خوض الودية الثانية أمام بوليفيا. وضبط التشكيلة التي سيواجه بها الأرجنتين في افتتاح مشوار “الخضر” ضمن المونديال يوم الـ 17 جوان الجاري.