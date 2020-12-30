الخضر يفتتحون مشوارهم في دورة لوناف بمواجهة ليبيا

تعرف المنتخب الوطني أقل من 17 عاما، على نتائج قرعة لوناف والتي وضعته في مواجه نظيره الليبي في افتتاح هذه البطولة.

كشف الحساب الرسمي الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي عن برنامج الخضر، الذي أسفرت عنها هذه القرعة.

وسيفتتح المنتخب الوطني أقل من 17 عاما، هذه المنافسة، بمواجهة منتخب ليبيا، يوم 18 جانفي المقبل، ضمن الجولة الأولى.

وسيكون الخضر معفيين من الجولة الثاني المبرمجة في الـ21 من ذات الشهر، قبل أن يستأنفوا الجولة الثالثة بمواجهة منتخب تونس يوم 24 جانفي.

يذكر أن بطولة لوناف، لمنتخبات أقل من 17 عاما، ستجرى بالجزائر، وستلعب كل مبارياتها بملعب “5 جويلية”.