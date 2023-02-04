الخضر يفشلون في التتويج بـ “الشان” على حساب السنغال

فشل محليو الخضر في ترسيم التتويج بـ “الشان” على حساب منتخب السنغال الذي حسم لاعبوه الفوز بالتاج الإفريقي بضربات الترجيح.

كما تعذّر على المنتخب الوطني من حسم الأمور مبكّرا رغم الفرص الكبيرة التي صنعها المهاجم مزيان و رفقائه في اللقاء الذي جرى بملعب نيلسون مانديلا.

وفشل كل من المهاجم محيوص في تسجيل الهدف الشخصي له. خلال ضربات الجزاء الى جانب أحمد قندوسي الذي فشل هو الأخر في تسجيل هدفه الشخصي خلال ضربات الجزاء.