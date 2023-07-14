الخضر يفشلون في الفوز بالمرتبة الثالثة في البطولة العربية  

فشل المنتخب الوطني، اليوم الجمعة، بالميدالية البرونزية عقب الخسارة أمام منتخب السودان بملعب 19 ماي بعنابة، في البطولة العربية.

وانهزم المنتخب عن طريق ركلات الترجيح التي حسمها المنتخب السوداني لصالحه.

كما ضيّع اللاعب طمين ورفقائه الفوز بطريقة ساذجة في أخر الدقائق من عم المواجهة التي كانت دراماتيكية بمعنى الكلمة.

وسجّل أهداف المباراة، منذ طمين لصالح المنتخب الوطني في الدقيقة 15 من الشوط الأول، قبل أن يسجل الهدف الثاني اللاعب ماسينيسا نايت سالم في الدقيقة 48.

ولم تقف النتيجة عند هذا الحد، حيث فاجأ منتخب السودان بتسجيل ثنائية في الدقيقة 86، وقبل أن تنتهي المباراة بدقائق سجل المنتخب السوداني الهدف الثاني والتعادل في الدقيقة 92.

لتختتم المباراة بفوز السودانيين بالميدالية البرونزية، على حساب مستضيف الدورة.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti