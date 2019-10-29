الخضر يفقدون خدمات مُدافعهم أمام زامبيا وبوتسوانا

سيكون الخضر محرومين من خدمات مُدافعهم إلياس شتي، خلال المُبارتين القادمتين أمام كل من زامبيا وبوتسوانا على التوالي.

وتعرض الظهير الأيسر لإصابة “عضلية”، وفقا لما كشفه الموقع الرسمي للترجي الرياضي التونسي عشية اليوم الثلاثاء.

وسيكون اللاعب السابق لشبيبة القبائل، مُجبرا على البقاء خارج الخدمة لمدة شهر كامل.

وتمثل هذه الإصابة ضربة موجعة لصاحب القدم اليُسرى، والذي كان بصدد كسب ثقة الناخب الوطني جمال بلماضي.