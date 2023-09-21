الخضر يفقدون مركزا في تصنيف الفيفا الجديد

تراجع المنتخب الوطني في تصنيف الفيفا الجديد لشهر سبتمبر، بعد التعادل الأخير داخل الديار أمام المنتخب التنزاني، برسم الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيثا 2023.

وحسب التصنيف الجديد للإتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات، فقد إحتل أشبال بلماضي المركز 34 عالميا، برصيد 1509.5 وبخسارة 1.73 نقطة أي بتراجع بمركز واحد مقارنة بآخر تصنيف.

كما إحتل الخضر المركز الثالث عربيا بعد كل من المغرب وتونس، والرابع إفريقيا بعد كل من المغرب السنغال وتونس.