إعــــلانات
الرياضة

الخضر يفقدون مركزا في تصنيف الفيفا الجديد

بقلم فيصل زيان بوزيان
الخضر يفقدون مركزا في تصنيف الفيفا الجديد
  • 450
  • 0

تراجع المنتخب الوطني في تصنيف الفيفا الجديد لشهر سبتمبر، بعد التعادل الأخير داخل الديار أمام المنتخب التنزاني، برسم الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيثا 2023.

وحسب التصنيف الجديد للإتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات، فقد إحتل أشبال بلماضي المركز 34 عالميا، برصيد 1509.5 وبخسارة 1.73 نقطة أي بتراجع بمركز واحد مقارنة بآخر تصنيف.

كما إحتل الخضر المركز الثالث عربيا بعد كل من المغرب وتونس، والرابع إفريقيا بعد كل من المغرب السنغال وتونس.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/KYPB1
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر