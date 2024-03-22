الخضر يفوزون أمام بوليفيا في أولى مباريات دورة FIFA SERIES

حقق المنتخب الوطني فوزا مهما أمام منتخب بوليفيا بثلاثة أهداف مقابل اثنين في الدورة الودية الدولية التي تحتضنها الجزائر.

و سجل ثلاثية المنتخب الوطني الهدف الاول في الدقيقة 43 عن طريق أمين غويري، في حين سجل الهدف الثاني بن زية في الدقيقة 79 من عمر الشوط الثاني.

كما سجل الهدف الثالث القائد ماندي في الدقيقة 94 من المباراة التي كانت مثيرة.

وعرفت المباراة تحقيق المنتخب الوطني فوز دراماتيكي بعد أن كان فائزا، ثم أصبح منهزما ليتفوق في الأخير.

كما عرفت المباراة إقتراب المنتخب الوطني من تسجيل الهدف الثالث عن طريق عدد من اللاعبين أبرزهم المتألق بن زية الذي كان سما قاتلا في دفاع المنتخب البوليفي.