الخضر يفوزون بخماسية أمام الرأس الأخضر وينذرون الأفارقة

فاز الخضر بخماسية كاملة مقابل واحدفي المباراة التي جمعتهم بمنتخب الرأس الأخضر التي تندرج ضمن استعدادات كان كوت ديفوار و تصفيات كأس العالم.

و تداول على تسجيل الأهداف كل من عوار بثنائية، عمورة و زروقي و سليماني، كما عرفت المباراة تألق المهاجم محمد أمين عمورة بشكل كبير خاصة وأن شارك في الهجمات.

كما عرف الناخب الوطني جمال بلماضي باياجد التوليفة التي فاز بها قبل موعد مباراة مصر المقبلة.

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