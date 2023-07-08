الخضر يقتطعون تأشيرة نصف النهائي بعد الفوز أمام لبنان

تمكن المنتخب الوطني من الفوز بثنائية نظيفة أمام منتخب لبنان في اللقاء الذي جرى بملعب 19 ماي بعنابة.

و حقّق المنتخب الوطنية ثاني فوز له ضمن دور المجموعات من الألعاب العربية. ليتأهل مباشرة إلى الدور نصف النهائي برفقة منتخب السودان الذي اقتطع التأشيرة هو الأخر.

وستواجه الكتبية الوطنية منتخب السعودية في اللقاء المرتقب أن يكون قويا جدا، خاصة وأن المنافس أبان عن إمكانيات كبيرة جدا في هذه الدورة.

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