الخضر يقصون من الدور الأول لـ “الكان” ويخيبون أمال الجزائريين

أقصي المنتخب الوطني من كأس أمم إفريقيا، اليوم الثلاثاء، أمام منتخب موريتانيا في اللقاء الذي جرى بملعب “السلام” ببواكي الإيفوارية في سيناريو غير متوقع.

وانهزم الناخب الوطني جمال بلماضي ولاعبيه أمام منتخب المرابطون بهدف مقابل صفر، بهدف محمد ديلاهي يالي في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

ورغم ان المنافس لم يكون بقيمة المنتخبات الكبيرة، إلا ان الكتيبة الوطنية فشلت في خطف الفوز و التأهل إلى الدور الثاني.

كما أعاد جمال بلماضي سيناريو الإقصاء بمدينة دوالا الكاميرونية التي عاد منها المحاربون أدراجهم في الدور الأول، وكان رياض محرز و رفقائه قد تعادلوا في لقاء الافتتاح أمام انغولا، و الثاني أمام بوركينافاسو.

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