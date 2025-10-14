“الخُضر” يقلبون الطاولة على أوغندا ويؤكدون صدارتهم للمجموعة السابعة

حقق المنتخب الوطني الجزائري، اليوم الثلاثاء، فوزًا مثيرًا ومستحقًا على نظيره الأوغندي بنتيجة هدفين مقابل هدف (2-1).

في اللقاء الذي جرى بملعب حسين آيت أحمد، لحساب الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات المجموعة السابعة المؤهلة لكأس العالم 2026.

المنتخب الجزائري، الذي أنهى الشوط الأول متأخرًا في النتيجة 0-1، عاد بقوة في المرحلة الثانية وقدم أداءً كبيرًا فرض من خلاله سيطرته التامة على مجريات اللعب. بفضل التغييرات التكتيكية التي أحدثها الناخب الوطني، والتي منحت ديناميكية هجومية أكبر.

ودخل “الخُضر” الشوط الثاني بعزيمة قوية لتدارك التأخر، ومع مرور الدقائق كثف أشبال المدرب بيتكوفيتش، ضغطهم على الدفاع الأوغندي. إلى أن جاءت لحظة الفرج في الدقيقة 81 حين تحصل المنتخب الوطني على ركلة جزاء. تولى تنفيذها بنجاح المهاجم محمد أمين عمورة الذي أعاد اللقاء إلى نقطة الصفر.

ولم يكتف أبناء الجزائر بالتعادل، بل واصلوا الضغط إلى غاية الدقيقة 90+9، حين احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية، ترجمها عمورة إلى هدف الفوز. موقعًا على ثنائية رائعة أعادت “محاربي الصحراء” من بعيد ومنحتهم انتصارًا بطعم الريمونتادا.

التغييرات التي أجراها الناخب الوطني كانت مفتاح التحول في اللقاء. إذ دخل كل من حاج موسى بدلًا من رياض محرز، وشرقي ودورفال وقبال وشايبي. ليمنحوا الفريق حلولًا جديدة على الأطراف وفي العمق الهجومي.

بفضل هذا الفوز، رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 25 نقطة في صدارة المجموعة السابعة. بفارق 7 نقاط عن الوصيف منتخب أوغندا صاحب 18 نقطة. ليؤكد “الخُضر” أحقيتهم بالصدارة بعد مشوار مميز في التصفيات. تميز بـ 8 انتصارات وتعادل وهزيمة واحدة فقط.

فوز جديد يعزز ثقة الجماهير الجزائرية في منتخبها، ويدفع اللاعبين لمواصلة العمل بنفس الروح والطموح من أجل تحقيق حلم التأهل إلى مونديال 2026.

Goaaaaaaaaaal deuxième but pour Mohamed Amine Amoura.

Son 10eme but durant les éliminatoires 🔥 pic.twitter.com/SCSkQYWGwZ — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) October 14, 2025