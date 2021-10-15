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الرياضة

الخضر يقهرون فرنسا في الكرة الحديدية ويضمنون ميدالية عالمية

بقلم إسماعيل عشاش
الخضر يقهرون فرنسا في الكرة الحديدية ويضمنون ميدالية عالمية
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تمكن المنتخب الوطني للكرة الحديدية من قهر فرنسا، في الدور ربع النهائي من المونديال المُقام حاليا في مدينة أليسيو الإيطالية، في إنجاز كبير للخضر، في فئة الزوجي رجال/إناث.

وتغلب الثنائي كريم مكحوفي ولمياء عيسوي، من تجاوز “الديكة”، رغم أن ممثلي هذه الأخيرة كانو أصحاب اللقب في الإختصاص خلال الطبعة الماضية، في إنجاز رائع للمنتخب الوطني.

وضمن الجزائريان بهذا الفوز، ميدالية برونزية على الأقل، بعد التأهل الرسمي للمربع الذهبي، والذي سيُلاقون فيه كرواتيا.

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