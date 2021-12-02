الخضر يكتسحون الجوائز الفردية للجولة الأولى من كأس العرب

اكتسح المُنتخب الوطني الجزائري الجوائز الفردية بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى من منافسة كأس العرب للمُنتخبات قطر 2021.

واختير “مجيد بوقرة” كأفضل مُدرب في الجولة الأولى بعد التصويت الذي أطلقته قنواس الكاس.

وتفوق “الماجيك” في استفتاء برنامج تصويت على لحسين عموتة ومنذر الكبير، حيث تحصل “بوقي” على 71 بالمائة.

كما تفوق بغداد بونجاح في استفتاء أفضل لاعب في الجولة الأولى بحصوله على 75 بالمائة من الأصوات.

ومن حيث الأرقام والاحصائيات أُختير المنتخب الوطني الأفضل في الجولة الأولى بينما كان منتخب موريتانيا الأسوء.

عزّز المهاجم هلال العربي سوداني الرصيد التهديفي للمنتخب الوطني أمام منتخب السودان. في اللقاء الذي يجري بملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة.

كما تمكّن مهاجم الخضر سوداني من تسجيل الهدف الشخصي له في الدقيقة الـ 46 من الشوط الأول.

إلى جانب ذلك، يسعى مهاجم ضمك السعودي للتألق مجدّدا مع المنتخب الوطني. على أمل إستدعائه من قبل الناخب الأول جمال بلماضي. والاستعانة بخدماته في كأس أمم افريقيا التي ستجري بالكامرون.

يذكر، أن إبن مدينة الشلف عاد لحمل الألوان الوطنية بعد غياب طويل بالنظر إلى الإصابات المتكرّرة و خيارات الناخب الوطني جمال بلماضي.

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أبدى المهاجم يوسف بلايلي استعداده التام للدخول إلى المنافسة بداية بمباراة المنتخب المحلي أمام لبنان في كأس العرب بقطر.

وأكّد بلايلي أنّه جاهز للتحديات المقبلة، حيث قال “سأكون حاضرا بنسبة كبيرة أمام لبنان، تلقيت إصابة خفيفة أثرت على تواجدي في لقاء السودان وحاليا أنا في اتم الجاهزية”.

كما أضاف إبن الباهية “رانا محفزين ومعولين في الوقت نفسه من أجل الدخول بكل قوة في البطولة والفوز بها”.

وضرب بلايلي موعدا لمنتخب تونس وأنصار نادي المكشخة الذي تربطه معهم علاقة جيّدة “بالتوفيق لفريق الترجي التونسي وللأنصار. أتمنى أن يتأهل منتخب تونس إلى النهائي لمواجهته في حالة تأهّلنا نحن كذلك”.

ويعتبر منتخبا الجزائر وتونس الأبرز للتأهل إلى المربع الذهبي، بحكم تحقيق إنطلاقة مثالية في اول مباراة لهما.