الخضر يلعبون وديتين مع “أسود التيرانغا” يومي 25 و29 سبتمبر

سيقوم المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما بإجراء تربص في الفترة مابين 22 و29 سبتمبر الجاري، تحت قيادة المدرب الفرنسي باتيلي لودفيك.

وتحضيرا لهذا التربص، إستدعى الناخب الوطني، 23 لاعبا، بغية الوقوف على إمكانيات اللاعبين إستعداد لتصفيات كأس إفريقيا 2021.

وسيجرى التربص بالمركز التقني الرياضي سيدي موسى بالجزائر العاصمة، التابع للإتحادية الجزائرية للعبة.

ويضم المعسكر الوطني 23 لاعبا من بينهم 10 ينشطون في نادي بارادو، 5 من نادي شباب بلوزداد، 2 من مولودية الجزائر، و2 وفاق سطيف.

بالإضافة إلى لاعب واحد من أندية نصر حسين داي، وداد تلمسان، جمعية وهران، واتحاد الجزائر.

ويلتقي “الخضر” مع ضيفه منتخب السنغال وديا يومي 25 و28 سبتمبر الجاري، ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لنهائيات كاس أمم أفريقيا 2021.