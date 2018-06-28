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الخضر ينافسون الديكة على المركز الخامس بألعاب تاراغونا

الرياضة
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الخضر ينافسون الديكة على المركز الخامس بألعاب تاراغونا
بقلم كريم.تيغرمت

يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم (-18)، نظيره الفرنسي، غدا الجمعة، في مباراة ترتيبية، لحساب ألعاب البحر المتوسط 2018، الجارية بتراغونا الإسبانية.

ويسعى المدربين سليم سبع، وحسين آشيو، رفقة أشبالهما، لإفتكاك المركز الخامس من المنتخب الفرنسي، وتشريف مشاركتهم في هذه الألعاب.

واحتل المنتخب الوطني المركز الثاني، في مرحلة المجموعات، بعد تسجيله لهزيمة أمام منتخب إيطاليا بـ(4-1)، وفوز أمام البوسنة بنتيجة (2-0).

يذكر أن مباراة المنتخب الجزائري (-18)، أمام نظيره الفرنسي، المقررة غدا الجمعة، ستلعب انطلاقا من الساعة الخامسة مساء.


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