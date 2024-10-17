الخضر ينفردون برقم قياسي في تصفيات كأس أمم إفريقيا

حقق المنتخب الوطني رقماً قياسيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، بعد مرور أربع جولات من المنافسة.

وأحرز أشبال الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، أربعة انتصارات أمام منافسيهم في المجموعة الخامسة. بدايةً بغينيا الاستوائية في الجولة الأولى بثنائية نظيفة. وليبيريا بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية. وأمام التوغو في الجولة الثالثة بخماسية مقابل هدف، وفي الجولة الرابعة أمام المنتخب نفسه بهدف دون مقابل.

وحسب مؤشر الإحصائيات “صوفاسكور”، يُعد محاربو الصحراء أكثر المنتخبات صنعاً للفرص السانحة للتسجيل بواقع 20 فرصة.

للإشارة، سيواجه رفقاء القائد، رياض محرز، في الجولتين المتبقيتين من التصفيات، منتخب غينيا الاستوائية، بتاريخ 11 نوفمبر المقبل في إطار الجولة الرابعة. وفي الجولة الأخيرة، سيستضيف الخضر منتخب ليبيريا بتاريخ 15 نوفمبر.