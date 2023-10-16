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الرياضة

الخضر ينهون الشوط الأول أمام مصر بالتعادل السلبي

بقلم عزيز طالبي
الخضر ينهون الشوط الأول أمام مصر بالتعادل السلبي
الخضر
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أنهى الخضر الشوط الأول بالتعادل السلبي أمام منتخب مصر في المباراة الودية الاستعدادية التي تجري بالإمارات وسط حضور جماهيري غفير .

كما عرفت المباراة ندية كبيرة بين المنتخبين، بحكم الحساسية الرياضية بين البلدين، و كان أحسن عنصر في المنتخب الوطني متوسط الميدان رامز زروقي.

كما شهدت المباراة طرد الحكم الرئيسي لمدافع منتخب مصر محمد هاني بعد تدخله الخشن أمام توبة، الذي استوجب تدخل الاطباء لعلاجه.

وأكمل منتخب الفراعنة، الشوط الاول بـ 10 لاعبين ، و رغم ذلك إلى أنه لم يتأثر بتاتا بنقص التعداد. بحكما الهجمات الخطيرة التي صنعها القائد محمد صلاح ورفقائه.

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