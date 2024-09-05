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الرياضة

الخضر ينهون الشوط الأول بالتعادل السلبي أمام غينيا الاستوائية

بقلم عزيز طالبي
الخضر ينهون الشوط الأول بالتعادل السلبي أمام غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائية
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أنهى المنتخب الوطني، الشوط الأول، أمام نظيره غينيا الاستوائية بالتعادل السلبي، بملعب ميلود هدفي بوهران.

وعرفت المباراة تضييع القائد رياض محرز ركلة جزاء في الدقيقة 23، حيث لم يفلح في كسر نحس التهديف بقميص المنتخب. منذ مواجهة بوركينافاسو في تصفيات المونديال.

كما لم تفلح الكتيبة الوطنية في افتتاح باب التسجيل رغم المحاولات الكثيرة التي صنعها كل من محرز و بونجاح إلى جانب بن رحمة.

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