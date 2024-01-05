الخضر ينهون الشوط الأول بتقدم بهدف نظيف أمام الطوغو

أنهى المنتخب الوطني الجزائري الشوط الأول بتفوقه بهدف مقابل صفر أمام نظيره منتخب الطوغو في المباراة الذي يحتضنها ملعب “كيغي”.

وسجل المنتخب الوطني الهدف الوحيد المدافع رامي بن سبعيني في الدقيقة 19 عن طريق رأسية جميلة بعد مخالفة من المهاجم أدم وناس.

كما قدم لاعبوا الخضر شوط أول في المستوى الذين أبانوا عن مستويات جيدة قبل أيام من إنطلاق العرس الكروي بكوت ديفوار.

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