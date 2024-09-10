الخضر ينهون الشوط الأول متفوقين أمام ليبيريا بثنائية نظيفة

أنهى المنتخب الوطني الشوط الأول من مواجهة ليبيريا،متفوقاً بهدفين دون مقابل. في إطار الجولة الثانية للمجموعة الخامسة، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وسجل ثنائية الخضر كل من المهاجم، أمين غويري، في الدقيقة الـ17. بعد أن تسلم تمريرة حاسمة داخل منطقة عمليات المنافس، من طرف زميله، فارسي.

وواصلت عناصر الخضر بسط سيطرتها على المواجهة، ما أسفر عن تسجيل هدف ثان عن طريق متوسط الميدان، آدم زرقان. بتسديدة قوية من خارج منطقة العمليات.

كما ضيع زملاء القائد، عيسى ماندي، العديد من الفرص السانحة للتسجيل، خلال الشوط الأول.

وبهذه النتيجة، يسير الخضر، بخطى ثابتة إلى تصدر المجموعة الخامسة لتصفيات “الكان”، في حال تحقيق الفوز، ليرفعوا رصيدهم للنقطة السادسة، بعد مرور جولتين، وبفارق أربع نقاط، عن صاحب المركز الثاني، منتخب توغو، الذي حقق التعادل أمام غينيا الاستوائية، خارج الديار، أمس الاثنين.