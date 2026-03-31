“الخضر” ينهون الشوط الأول من مواجهة الأوروغواي بالتعادل السلبي

أنهى المنتخب الوطني الشوط الأول من مواجهته الودية أمام منتخب الأوروغواي على وقع التعادل السلبي (0-0)، في اللقاء الذي يحتضنه ملعب أليانز ستاديوم بتورينو (إيطاليا).

ودخل أشبال الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، المباراة بانضباط تكتيكي واضح، إذ أحسنوا الانتشار فوق أرضية الميدان، مع محاولات محتشمة للوصول إلى شباك المنافس، في مواجهة اتسمت بالحذر من الجانبين.

كما عرفت المباراة قبل انطلاقتها وقوف اللاعبين دقيقة صمت، ترحماً على روح الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال.