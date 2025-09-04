“الخضر” ينهون الشوط الأول من مواجهة بوتسوانا بالتعادل الإيجابي

أنهى المنتخب الوطني الجزائري الشوط الأول من مواجهته أمام منتخب بوتسوانا، بالتعادل بهدف لمثله.

ضمن الجولة السابعة لمنافسات المجموعة السابعة، من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

في مباراة احتضنها ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، وسط دعم جماهيري كبير.

وفي شوط تميّز بالإثارة والندية، وشهد تسجيل هدف لكل طرف.

وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة الـ33 من الشوط الأول عن طريق المهاجم محمد الأمين عمورة، الذي واصل عروضه القوية خلال التصفيات.

عمورة، استغل عرضية مثالية من الظهير الأيسر رامي بن سبعيني، ليرتقي فوق الجميع داخل منطقة العمليات. موجهاً كرة رأسية دقيقة باغت بها الحارس الذي لم يتمكن من التصدي لها رغم تمركزه الجيد.

التحرك الذكي من عمورة داخل المنطقة وتمركزه بين مدافعي الخصم، أتاح له الأفضلية في الضرب بالرأس، وهو ما يعكس تطوره الواضح على الصعيدين الفني والذهني.

بهذا الهدف، رفع عمورة رصيده إلى 6 أهداف، ليعتلي صدارة هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 بالتساوي مع النجم المصري محمد صلاح.

ظهر المنتخب الجزائري في الشوط الأول بانضباط تكتيكي واضح، مع اعتماد على التمريرات القصيرة والاستحواذ في وسط الميدان، وتحركات مدروسة من الأجنحة وصعود مدروس للأظهرة.

لكن فرحة “الخُضر” لم تدم طويلاً، إذ نجح منتخب بوتسوانا في تعديل الكفة عند الدقيقة الـ43. بعد تنفيذ مخالفة من وسط الميدان.

الدفاع الجزائري ظهر متراخياً في التمركز، ما أتاح الفرصة للمدافع تيبوغو كوبيلانغ الانفراد دون رقابة. وتحويل الكرة بتسديدة إلى شباك الحارس قندوز، الذي لم يحسن التعامل مع الكرة رغم قربها منه.

ورغم السيطرة النسبية للمنتخب الجزائري على مجريات اللعب. إلا أن الأخطاء الدفاعية وغياب التركيز كلفا “الخُضر” هدفاً قد يكون ثمينًا للمنافس.

وينتظر أن يقوم المدرب فلاديمير بيتكوفيتش بتصحيح الأخطاء خلال الاستراحة. وربما إدخال تعديلات تكتيكية لزيادة الفعالية الهجومية واستعادة السيطرة على المباراة.