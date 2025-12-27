“الخضر” ينهون تحضيراتهم لمواجهة “الخيول البوركينابية”

أجرى صباح اليوم السبت، المنتخب الوطني، آخر حصة تدريبية له، قبل خوض ثاني لقاءاته في مجموعات كأس أمم إفريقيا، غدا الأحد، أمام نظيره البوركينابي.

وجرت الحصة الأخيرة لـ”الخضر” في ظروف جيدة وأجواء مميزة تعكس المعنويات المرتفعة لأشبال فلاديمير بيتكوفيتش. الذي تحدث أثناء عملية الاحماءات مطولا مع ثنائي الخبرة رياض محرز وعيسى ماندي.

بينما خضع الحراس الثلاثة للمنتخب، لوكا زيدان وأنتوني ماندريا وأسامة بن بوط. لعمل خاص بعيدا عن المجموعة، التي واصلت تدريباتها في انطلاق الحصة بتمريرات قصيرة بالكرة.

وسيستغل الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، حصة اليوم، لوضع خطة الإطاحة بـ”الخيول البوركينابية”، وهو الذي أكّد في ندوته الصحفية التي سبقت الحصة. بأنه وقف على قوة المنافس، ولكنه سيركز بدرجة أولى على نقاط قوة “الخضر” لاستغلالها مع تصحيح الأخطاء وتفاديها.

يُشار إلى أن مواجهة يوم غدٍ الأحد، المقررة بداية من الساعة 18:30 بملعب “مولاي الحسن” بالرباط. ستكون حاسمة، على اعتبار أن الفائز سيضمن رسميا تأهله إلى الدور الثاني عن المجموعة الـ 5.

ودشن المنتخب الوطني، مشواره في الـ”كان” بانتصار كبير. استقر على نتيجة 3-0 أمام السودان، بينما حقق الفريق البوركينابي، فوزا مثيرا أمام غينيا الاستوائية، بنتيجة 2-1، بعدما كان متأخرا إلى غاية الدقيقة الـ 90+5.